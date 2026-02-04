La strada sta cedendo | provinciale chiusa al traffico per 3 mesi

Una parte della provinciale 64 tra Borgo San Giacomo e Gambara resterà chiusa al traffico per quasi tre mesi. La chiusura scatterà a breve e durerà circa 80 giorni, mentre gli operai lavorano per consolidare la sede stradale, che si sta già sgretolando. La strada, che attraversa Verolavecchia, diventerà inaccessibile per chi percorre quella tratta, creando disagi ai residenti e agli automobilisti della zona.

Un breve tratto della Strada provinciale 64 tra Borgo San Giacomo e Gambara, in territorio di Verolavecchia, sarà chiuso al traffico per poco meno di 3 mesi (80 giorni complessivi) per consentire l'esecuzione dei lavori di consolidamento della sede stradale, intervento necessario per via dei.

Una frana sulla Strada Provinciale 88 nel Comune di Contrada ha causato la chiusura completa della strada al traffico.

