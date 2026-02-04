La strada sta cedendo | provinciale chiusa al traffico per 3 mesi

Da bresciatoday.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una parte della provinciale 64 tra Borgo San Giacomo e Gambara resterà chiusa al traffico per quasi tre mesi. La chiusura scatterà a breve e durerà circa 80 giorni, mentre gli operai lavorano per consolidare la sede stradale, che si sta già sgretolando. La strada, che attraversa Verolavecchia, diventerà inaccessibile per chi percorre quella tratta, creando disagi ai residenti e agli automobilisti della zona.

Un breve tratto della Strada provinciale 64 tra Borgo San Giacomo e Gambara, in territorio di Verolavecchia, sarà chiuso al traffico per poco meno di 3 mesi (80 giorni complessivi) per consentire l'esecuzione dei lavori di consolidamento della sede stradale, intervento necessario per via dei.🔗 Leggi su Bresciatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Strada provinciale 64

Frana sulla provinciale: strada completamente chiusa al traffico

Una frana sulla Strada Provinciale 88 nel Comune di Contrada ha causato la chiusura completa della strada al traffico.

Saponara, via ai lavori sulla Provinciale 53: rimarrà chiusa al traffico per quattro mesi

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Strada provinciale 64

Argomenti discussi: La strada sta cedendo: provinciale chiusa al traffico per 3 mesi - BresciaToday; Noceto dimenticato. La rabbia degli abitanti tra frane e degrado; Cede la carreggiata, strada interrotta a Tambre in località Roncazza; Cedimento della carreggiata: strada chiusa tra Roncazza e l’ecocentro di All’O’.

La strada sta cedendo: provinciale chiusa al traffico per 3 mesiUn breve tratto della Strada provinciale 64 tra Borgo San Giacomo e Gambara, in territorio di Verolavecchia, sarà chiuso al traffico per poco meno di 3 mesi (80 giorni complessivi) per consentire l'es ... bresciatoday.it

la strada sta cedendoFrana a Niscemi: perché l’altopiano sta cedendo?Frana a Niscemi: non è solo fango. Ecco perché l’acqua aumenta la pressione nei pori, riduce l’attrito e fa cedere l’altopiano. blogsicilia.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.