Turismo esperienziale gastronomia e cultura | a Santa Lucia del Mela l' evento per valorizzare l' identità del territorio

Ha preso il via questa mattina a Santa Lucia del Mela l'evento "Condivisione – creare, conoscere e partecipare", un'iniziativa che coinvolge la comunità locale nella valorizzazione dell'identità del territorio. L'evento, promosso dall'Amministrazione Comunale e dalla Fondazione Its Accademy. Messinatoday.it

Dai piccoli borghi alle abbazie: ecco il turismo esperienziale e culturale per salvare l'Italia dall'overtourism

Dai piccoli borghi alle abbazie: ecco il turismo esperienziale e culturale per salvare l'Italia dall'overtourism - Secondo una ricerca di GetYourGuide, il turismo esperienziale porta i visitatori stranieri a scoprire in Italia anche le mete meno note e a spendere tre volte più della media. vanityfair.it

Che impatto ha il turismo esperienziale in Italia? Lo spiega una piattaforma leader nel settore - Il 7 novembre 2025 alla Pinacoteca di Brera a Milano la piattaforma leader in Europa per la prenotazione di esperienze di viaggio ha presentato risultati positivi del turismo esperienziale in Italia ... artribune.com

Intervista con la chef stellata: "La nostra cucina fa vivere a lungo, e soprattutto fa vivere bene. Dobbiamo puntare sul turismo esperienziale che abbraccia tutto: ospitalità, ristorazione, attività culturali, produzioni locali. Se dovessi scegliere un solo piatto, con la - facebook.com Facebook