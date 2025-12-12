Turismo esperienziale gastronomia e cultura | a Santa Lucia del Mela l' evento per valorizzare l' identità del territorio

Messinatoday.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha preso il via questa mattina a Santa Lucia del Mela l'evento "Condivisione – creare, conoscere e partecipare", un'iniziativa che coinvolge la comunità locale nella valorizzazione dell'identità del territorio. L'evento, promosso dall'Amministrazione Comunale e dalla Fondazione Its Accademy. Messinatoday.it

Dai piccoli borghi alle abbazie: ecco il turismo esperienziale e culturale per salvare l'Italia dall'overtourism

turismo esperienziale gastronomia culturaDai piccoli borghi alle abbazie: ecco il turismo esperienziale e culturale per salvare l'Italia dall'overtourism - Secondo una ricerca di GetYourGuide, il turismo esperienziale porta i visitatori stranieri a scoprire in Italia anche le mete meno note e a spendere tre volte più della media. vanityfair.it

turismo esperienziale gastronomia culturaChe impatto ha il turismo esperienziale in Italia? Lo spiega una piattaforma leader nel settore - Il 7 novembre 2025 alla Pinacoteca di Brera a Milano la piattaforma leader in Europa per la prenotazione di esperienze di viaggio ha presentato risultati positivi del turismo esperienziale in Italia ... artribune.com

turismo esperienziale gastronomia e cultura a santa lucia del mela l evento per valorizzare l identit224 del territorio

© Messinatoday.it - Turismo esperienziale, gastronomia e cultura: a Santa Lucia del Mela l'evento per valorizzare l'identità del territorio

Cultura, Turismo esperienziale ed enogastronomico - FEIM 28 Novembre 2023

Video Cultura, Turismo esperienziale ed enogastronomico - FEIM 28 Novembre 2023