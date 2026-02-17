Mercogliano la Zeza guarda al futuro | i giovani abbracciano la tradizione

A Mercogliano, i giovani hanno preso parte alla Zeza, una tradizione secolare, per mantenere vivo il rito e trasmetterlo alle nuove generazioni. La sfilata, che si è svolta domenica, ha attirato numerosi ragazzi del paese, desiderosi di portare avanti una usanza radicata nel tempo. Durante l’evento, i gruppi hanno indossato costumi colorati e hanno ballato nelle strade del centro, coinvolgendo anche i passanti.

MERCOGLIANO – Si è svolta quest'anno la Zeza di Mercogliano, manifestazione che conferma la vitalità di una tradizione locale. L'evento si è caratterizzato per una partecipazione numerosa di bambini e ragazzi, un segnale tangibile della continuità culturale della comunità. «Quest'anno l'emozione è stata speciale: una Zeza fedele alla tradizione, ma soprattutto piena di bambini e ragazzi. È questo il segnale più forte: quando i giovani partecipano, una tradizione non si spegne.

Radici Future e la Zeza di Mercogliano: tradizione e futuro per i giovani delle scuole cittadineRadici Future ha organizzato un evento con la Zeza di Mercogliano per far conoscere ai ragazzi delle scuole locali le radici culturali del paese.

Mercogliano rivive la Zeza: tra storia, tradizioni locali e scambio culturale con studenti spagnoli.Mercogliano ha vissuto la Zeza il 12 febbraio 2026, quando sono iniziati i festeggiamenti del Carnevale, portando in città tradizioni antiche e un gruppo di studenti spagnoli.

