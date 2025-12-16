Premiati i talenti di Lecco | 22 borse di studio per gli studenti più brillanti

Il Comune di Lecco, in collaborazione con Confcommercio Lecco, ha premiato 22 studenti con borse di studio nell'ambito del progetto

Ventidue giovani studenti di Lecco hanno ricevuto le borse di studio del progetto "Talenti in volo 2025", l'iniziativa promossa dal Comune di Lecco in collaborazione con Confcommercio Lecco per valorizzare l'eccellenza scolastica. La cerimonia di premiazione si è svolta nel pomeriggio di martedì. Leccotoday.it

