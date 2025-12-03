Bando 2026 La Strada Giusta | 15 city-bike per gli studenti più meritevoli
FASANO - L’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Fasano rinnova anche nel 2026 il contributo per il supporto del diritto allo studio, con la fornitura di city bike, destinato agli studenti universitari residenti nel Comune di Fasano, iscritti all’anno accademico 20252026, che. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
