Mercato Inter arriva la risposta del PSV all’offerta nerazzurra per Perisic | ecco tutti i dettagli

La trattativa tra l’Inter e il PSV per Ivan Perisic si fa più intensa. Dopo l’offerta dei nerazzurri, il club olandese ha risposto rapidamente, senza perdere tempo. I dettagli della proposta e le reazioni sono ancora da chiarire, ma la situazione si sblocca in modo rapido. I tifosi restano in attesa di sviluppi concreti nei prossimi giorni.

Inter News 24 Mercato Inter, i nerazzurri presentano l'offerta per Perisic e la risposta del PSV non tarda ad arrivare: ecco tutti i dettagli. Il calciomercato entra nel vivo con un ritorno di fiamma che sta infiammando l'asse Milano-Eindhoven. L'Inter ha deciso di puntare con decisione su Ivan Perisi?, cercando di riportare l'esperienza del croato alla corte di Cristian Chivu. Tuttavia, la trattativa ha subito una brusca frenata nelle ultime ore: dopo un incontro ufficiale avvenuto nel pomeriggio, il PSV Eindhoven ha alzato le barricate, chiarendo la ferma volontà di trattenere il giocatore in Olanda.

