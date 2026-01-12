Mercato Inter nuovi dettagli sull’offerta per Mlacic e la strategia nerazzurra per il futuro | le ultime

Nel mercato dell'Inter emergono nuovi dettagli sull'offerta ufficiale per Mlacic e sulle strategie future del club. La società nerazzurra valuta con attenzione le opportunità di rafforzamento, mantenendo un approccio mirato e ponderato. Di seguito, vengono analizzati gli ultimi sviluppi e le prospettive per la stagione in corso, offrendo un quadro aggiornato sulla situazione di mercato e le scelte della dirigenza interista.

Inter News 24 Mercato Inter, spuntano nuovi dettagli sulla prima offerta ufficiale per Mlacic: ecco la strategia nerazzurra per il futuro. L’Inter continua a guardare con grande attenzione al mercato dei giovani talenti internazionali per rinforzare la propria linea verde. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, i nerazzurri hanno messo nel mirino Branimir Mlacic, difensore croato di soli 18 anni in forza all’ Hajduk Spalato. La trattativa «procede senza sosta» e la dirigenza di viale della Liberazione ha già rotto gli indugi presentando una prima offerta ufficiale al club dalmata per anticipare la folta concorrenza europea. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mercato Inter, nuovi dettagli sull’offerta per Mlacic e la strategia nerazzurra per il futuro: le ultime Leggi anche: Calciomercato Inter, fari puntati su Mlacic: ecco l’offerta nerazzurra! Cifre e dettagli Leggi anche: Mlacic Inter, primo affondo dei nerazzurri: svelata la strategia nerazzurra per il giovane talento croato La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Calciomercato Inter, offerta per Mlacic: cifre e dettagli; Cancelo diventa un caso: lui spinge per il Barça, Inter in attesa. I dettagli; L'Inter attende la risposta di Cancelo, accordo con l'Al-Hilal: cifre e dettagli dell'operazione, la concorrenza del Barcellona e le alternative sul mercato; Frattesi apre al trasferimento al Galatasaray: nuovi contatti con l'Inter, cifre e dettagli. L’Inter e il calciomercato in uscita: per Frattesi c’è la fila ma non l’offerta giusta - E la conditio sine qua non resta quella di un addio definitivo, per non correre il rischio di tornare tra pochi mesi a discutere ... tuttosport.com

È online una nuova puntata di Inter Zone! Post Inter-Napoli 2-2, polemiche arbitrali, le ultime sul mercato Con Lorenzo Polimanti, Flaminia Laurenzi e Raffaele Amato VIDEO QUI: x.com

Passione Inter. . INDIZIO Chivu sul mercato, Conte DISTRUTTO e ultime Inter-Napoli - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.