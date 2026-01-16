Il mercato immobiliare nelle vicinanze della Torre Pendente rappresenta uno dei settori più dinamici e richiesti in Italia. In questa guida, analizzeremo la mappa dei prezzi delle case in città, offrendo un quadro chiaro e aggiornato delle quotazioni e delle tendenze principali. Un’analisi utile per chi desidera conoscere meglio il valore delle proprietà in questa zona centrale e strategica.

di Mario Ferrari All’ombra della Torre Pendente il mercato immobiliare è uno dei più attrattivi di tutta Italia. È quanto emerge dal Market Appeal Index stilato da Immobiliare.it Insights, l’indice che misura su una scala da 0 a 100 l’appetibilità dei mercati immobiliari sulla base di volumi di offerta, ricerche e contatti generati dagli annunci. Dopo le grandi città, nella lista dei capoluoghi di provincia più appetibili Pisa riesce a strappare - con un punteggio di interesse di 91,3 - una medaglia di bronzo nazionale. L’analisi quartiere per quartiere. STAZIONE E PORTA A MARE A guidare la classifica, con un’appetibilità di 83,3 è l’area Stazione Centrale-Porta a Mare: qui, i prezzi medi delle case sono di 2. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Immobiliare. Case in città. Mappa dei prezzi

Leggi anche: Torino e le sue case: prezzi, come fare affari, chi si spartisce il mercato immobiliare e dove vivere appena fuori città

Leggi anche: Mercato immobiliare, la crescita dei prezzi continua: case più care del 4% in un anno

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Immobiliare: gli acquirenti esteri riscrivono la mappa dell’Italia - L’Italia sta vedendo una nuova mappa delle preferenze immobiliari, plasmata da overturismo e desiderio di vita più lenta. a-realestate.it

Immobiliare.it, ora gli utenti disegnano su mappa la propria area di ricerca - it ha rivoluzionato il modo di cercare gli immobili permettendo la selezione tramite il disegno della propria ... italiachiamaitalia.it

Case nuove, crescono gli acquisti ma costano di più. La mappa dei prezzi nelle città italiane - Il mercato delle case nuove è infatti in costante crescita in Italia e si prevede andrà meglio di quello delle abitazioni usate. repubblica.it

Ultimo aggiornamento della città universitaria di Rawalpindi II Mappa della città universitaria e...

Affittava case vacanza fantasma a Rimini, falso agente immobiliare rischia 3 anni di carcere facebook