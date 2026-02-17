Mercato della Capacità | le proposte Terna per rifacimenti e flessibilità

Terna ha presentato nuove proposte per il mercato della capacità, cercando di facilitare i rifacimenti delle infrastrutture e aumentare la flessibilità del sistema elettrico. La decisione arriva dopo aver riscontrato ritardi negli investimenti e la necessità di adattare la rete alle richieste di energia in crescita. L’azienda propone modifiche alle regole attuali per accelerare i lavori di rinnovo e migliorare la gestione delle risorse disponibili.

Mercato della Capacità: Terna Rivede le Regole per Sbloccare gli Investimenti e Garantire la Stabilità della Rete. Roma, 17 febbraio 2026 – Terna, l’operatore della rete di trasmissione nazionale, ha presentato una proposta di riforma del Mercato della Capacità, lo strumento cruciale per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento elettrico in Italia. L’obiettivo è rendere più flessibili i tempi di realizzazione dei nuovi impianti e semplificare le procedure per gli interventi di ammodernamento, in un contesto energetico in rapida evoluzione segnato dall’aumento delle fonti e dall’introduzione di nuovi meccanismi come il MACSE (Meccanismo di Approvvigionamento di Capacità di Stoccaggio Elettrico).🔗 Leggi su Ameve.eu Mercato Sant'Iginio Papa: le novità e le proposte per il futuro del mercato rionale di Primavalle Il mercato Sant’Iginio Papa di Primavalle si prepara a rinascere, con nuove proposte e iniziative per il suo rilancio. Mercato Inter, Moretto svela nuovi dettagli sul futuro di Frattesi: «Ecco le formule proposte da Nottingham e Galatasaray, ma attenzione alla Juventus…» Nel mercato dell’Inter, si susseguono aggiornamenti sul futuro di Frattesi. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Capacity Market, le nuove modifiche di Terna; Consultazione Terna sulla disciplina del capacity market; 5 trend per il mercato dell’accumulo nel 2026; Agrivoltaico alla prova del mercato: Conta il modello industriale, non l’incentivo. Mercato della Capacità: le proposte Terna per rifacimenti e flessibilitàTerna rivede la Disciplina sul mercato della capacità in relazione agli investimenti in nuova capacità e agli interventi di rifacimento. rinnovabili.it 5 trend per il mercato dell’accumulo nel 2026Per comprendere come si sta evolvendo il settore dell'accumulo non perdere KEY 2026 e l'area espositiva KSE – Key Storage Expo. rinnovabili.it Capacity Market, le nuove modifiche di Terna: Terna ha avviato una nuova consultazione pubblica volta ad aggiornare la disciplina del Mercato della Capacità e la metodologia dei coefficienti di derating… dlvr.it/TQzx7D #EnergiaSolare #Fotovoltaico #Transiz x.com Nel mercato sportivo e retail di oggi, la differenza non la fa solo il prodotto, ma la capacità di leggere il contesto e prendere decisioni strategiche. È da qui che è partita la company presentation di @Cisalfa Sport in aula dei nostri Master Post Laurea in Sport Bu facebook