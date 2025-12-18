Mercato Sant' Iginio Papa | le novità e le proposte per il futuro del mercato rionale di Primavalle

Il mercato Sant’Iginio Papa di Primavalle si prepara a rinascere, con nuove proposte e iniziative per il suo rilancio. Dopo anni di chiusura, l’amministrazione sta lavorando per restituire alla comunità un punto di riferimento fondamentale, promuovendo opportunità di crescita e sviluppo per il quartiere. Un progetto di rinascita che mira a valorizzare il mercato come spazio di aggregazione, commercio e tradizione locale.

