Mercato Sant' Iginio Papa | le novità e le proposte per il futuro del mercato rionale di Primavalle
Il mercato Sant’Iginio Papa di Primavalle si prepara a rinascere, con nuove proposte e iniziative per il suo rilancio. Dopo anni di chiusura, l’amministrazione sta lavorando per restituire alla comunità un punto di riferimento fondamentale, promuovendo opportunità di crescita e sviluppo per il quartiere. Un progetto di rinascita che mira a valorizzare il mercato come spazio di aggregazione, commercio e tradizione locale.
Continua a muoversi la macchina amministrativa per riconsegnare ai cittadini di Primavalle il mercato Sant’Iginio Papa, chiuso da ormai circa cinque anni. Dopo varie vicissitudini infatti il 2026 potrebbe rivelarsi l’anno giusto per importanti novità per il mercato rionale. Le novità sul mercato. 🔗 Leggi su Romatoday.it
