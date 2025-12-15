Mense scolastiche nuove linee nutrizionali | l’Asp Messina aggiorna le tabelle per i pasti degli studenti

L’Asp di Messina ha aggiornato le tabelle nutrizionali delle mense scolastiche, introducendo nuove linee guida per garantire pasti equilibrati e adeguati ai fabbisogni degli studenti. Il Servizio di Igiene degli Alimenti, Sorveglianza e Nutrizione (Sian) ha predisposto queste modifiche per migliorare la qualità e la corretta alimentazione nelle scuole della provincia.

Il Servizio di Igiene degli Alimenti, Sorveglianza e Nutrizione (Sian) dell’Asp di Messina ha presentato le nuove tabelle dietetiche aggiornate per la ristorazione scolastica, finalizzate a promuovere un’alimentazione equilibrata, adeguata ai fabbisogni nutrizionali e rispettosa dei corretti. Messinatoday.it

