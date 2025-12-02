Nani a Sport Mediaset | Giochiamo contro una delle squadre più forti del mondo ma siamo qui per provare a passare il turno

Nani a Sport Mediaset: «Giochiamo contro una delle squadre più forti del mondo ma.». Le dichiarazioni del direttore sportivo dell’Udinese. Gianluca Nani è intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset prima del fischio d’inizio della sfida tra Juventus e Udinese. Le parole del dirigente friulano. COPPA ITALIA – « Tutti i giocatori sono importanti, comunque si. È una competizione in cui vorremo fare bella figura. Sappiamo che giochiamo contro una delle squadre più forti del mondo e sappiamo che è una gara difficile, ma niente è impossibile. Siamo qui con lo spirito per provare a fare il nostro massimo, per provare a vincere insomma » ZANIOLO – « Fino ad adesso bene, però insomma è solo l’inizio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

