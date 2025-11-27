Simeone a Sky | Avevamo un piano ed è stato rispettato L’Inter è una delle squadre più forti al mondo e l’ha dimostrato

di Lorenzo Vezzaro Simeone parla ai microfoni di Sky Sport nel post partita di Atletico Madrid-Inter, dopo aver trovato la vittoria nel recupero grazie al gol di Gimenez. Dopo il successo in extremis contro l’ Inter al Wanda Metropolitano, Diego Pablo Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid, ha analizzato la partita ai microfoni di Sky Sport. Il tecnico argentino ha elogiato la forza dei nerazzurri, sottolineando che l’ Inter è attualmente la squadra più forte della Champions League. Durante il primo tempo, l’Atletico ha cercato di limitare il gioco avversario, mettendo in campo una squadra fisica e pronta a recuperare palla a centrocampo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Simeone a Sky: «Avevamo un piano ed è stato rispettato. L’Inter è una delle squadre più forti al mondo e l’ha dimostrato»

