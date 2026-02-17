Giorgia Meloni ha accusato le toghe di essere parziali e di ostacolare le sue politiche sull’immigrazione. La premier ha detto che alcuni magistrati, che considera politicizzati, rallentano le iniziative del governo contro l’immigrazione clandestina. Meloni ha sottolineato che gli italiani hanno scelto il centrodestra per avere regole chiare e che il governo lavora duramente per farle rispettare, nonostante le resistenze di una parte della magistratura.

“Gli italiani hanno votato il centrodestra anche per questo, per ristabilire regole chiare e farle rispettare e il governo lo sta facendo con determinazione nonostante una parte politicizzata della magistratura continui a ostacolare ogni azione volta a contrastare l’ immigrazione illegale di massa”. Con un video sui social Giorgia Meloni dà vita a una nuova offensiva contro le toghe. L’occasione è la sentenza del 10 febbraio scorso del tribunale di Roma che ha condannato il ministero dell’Interno di Matteo Piantedosi per il trasferimento di un cittadino algerino da un Cpr italiano alla struttura di Gjader, in Albania, per “condotta colposa” e la “ mancata osservanza di regole di buona amministrazione da cui è derivata l’incisione dannosa della sfera privata dei diritti della persona ”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Migranti, il nuovo attacco di Meloni alle toghe: “Una parte politicizzata della magistratura continua a ostacolarci”

Meloni: parte toghe politicizzate continua a ostacolarci sui migrantiIl ministro Meloni ha accusato le toghe politicizzate di ostacolare le decisioni del governo sui migranti.

Da Meloni nuovo attacco alle toghe: sulla sicurezza vanifica il lavoro delle Forze dell’Ordine e del ParlamentoDurante una conferenza stampa, la premier Giorgia Meloni ha rivolto nuove critiche alle toghe, sostenendo che alcune decisioni giudiziarie compromettono il lavoro delle Forze dell’Ordine e del Parlamento sulla sicurezza.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.