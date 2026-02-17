Meloni | parte toghe politicizzate continua a ostacolarci sui migranti
Il ministro Meloni ha accusato le toghe politicizzate di ostacolare le decisioni del governo sui migranti. Secondo lei, questa parte della magistratura cerca di bloccare le politiche che il centrodestra ha scelto per gestire il fenomeno. Meloni ha aggiunto che gli italiani hanno votato per un cambiamento e che il governo continuerà a lavorare con fermezza, nonostante le resistenze di alcune figure giudiziarie. Di recente, sono stati segnalati diversi casi in cui le norme approvate sono state impugnate o rallentate da sentenze giudiziarie.
“Gli italiani hanno votato il centrodestra anche per questo, per ristabilire regole chiare e farle rispettare e il governo lo sta facendo con determinazione nonostante una parte politicizzata della magistratura continui a ostacolare ogni azione volta a contrastare l’immigrazione illegale di massa perché accogliere chi ha diritto è doveroso, rispettare le leggi italiane è indispensabile e chi non intende farlo non è benvenuto in Italia”. Così in un video sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a proposito della vicenda di un “cittadino algerino, irregolare in Italia, che ha alle spalle 23 condanne, tra le quali lesioni per aver picchiato una donna a calci e pugni”, che “non potrà essere trattenuto in un CPR né trasferito in Albania per il rimpatrio. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
