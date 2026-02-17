Marco Rubio ha parlato ieri in Ungheria, sostenendo apertamente Viktor Orbán, il leader che supporta il populismo antieuropeo e la “democrazia illiberale”. Questa uscita ha suscitato grande sorpresa tra i giornali di tutto il mondo. Rubio si è schierato con Orbán, il principale alleato di Vladimir Putin nel continente, e ha rafforzato il suo sostegno alla sua rielezione. Orbán, infatti, si contrappone a Péter Magyar, che punta a ripristinare i rapporti con l’Occidente e gli altri paesi dell’Unione Europea. La visita di Rubio rappresenta un segnale chiaro di come alcuni leader

© Linkiesta.it - Meloni, Trump e Orbán sono gli alfieri del populismo antieuropeo

Una bozza preliminare della Strategia di sicurezza nazionale, diffusa recentemente e smentita dalla Casa Bianca, ha suscitato preoccupazione per i contenuti e le implicazioni, sollevando dubbi sulla possibile conoscenza o coinvolgimento di Meloni in un piano antieuropeo legato a Trump.

Il Board of Peace, promosso dall’amministrazione Trump, prevede che i paesi interessati a ottenere lo status di membri permanenti versino almeno un miliardo di dollari.

