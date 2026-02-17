Meloni Trump e Orbán sono gli alfieri del populismo antieuropeo
I giornali di tutto il mondo sottolineano con comprensibile sconcerto il significato del discorso tenuto dal segretario di Stato americano Marco Rubio ieri in Ungheria, dove è corso a sostenere nel modo più esplicito e clamoroso la rielezione di Viktor Orbán, vale a dire del principale alleato di Vladimir Putin nel continente, alfiere del populismo antieuropeo e della «democrazia illiberale», contro Péter Magyar, che si propone al contrario di ricostruire la relazione con l’occidente e gli altri partner dell’Unione europea. Questo per dire quanto stia a cuore all’Amministrazione Trump l’unità dell’occidente. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
Possibile che Meloni ignorasse il piano antieuropeo di Trump?
Una bozza preliminare della Strategia di sicurezza nazionale, diffusa recentemente e smentita dalla Casa Bianca, ha suscitato preoccupazione per i contenuti e le implicazioni, sollevando dubbi sulla possibile conoscenza o coinvolgimento di Meloni in un piano antieuropeo legato a Trump.
Board of Peace, le regole di Trump per il suo «Onu parallelo»: un miliardo di dollari per diventare membro permanente. Da Orbán a Meloni: gli invitati e chi ha accettato
Il Board of Peace, promosso dall’amministrazione Trump, prevede che i paesi interessati a ottenere lo status di membri permanenti versino almeno un miliardo di dollari.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Il Wall Street Journal: Meloni controcorrente per tenere Trump ed Europa unitiGiorgia Meloni sta facendo tutto il possibile per mantenere vive le relazioni fra gli Stati Uniti di Donald Trump e l’Europa. Lo scrive il Wall Street Journal che sottolinea come il premier abbia res ... strettoweb.com
Un’offerta che non può rifiutareGiorgia Meloni, e la testarda fede trumpiana che può costarle carissimaLa presa di distanze da Merz e dai valori europei, la maldestra adesione al Board of peace: scelte che a ridosso del voto per il referendum e con Donald Trump sempre più inviso agli italiani risultano ... linkiesta.it
L’Italia aderisce al Board of Peace. Giorgia Meloni rimane attaccata al carro di Donald Trump L’accelerazione impressa da Giorgia Meloni sul Board of Peace è stata dettata dalla volontà di rimanere attaccata al carro di Donald Trump in un momento in cui – c facebook
Un altro inchino di Meloni a Trump Non è certo il primo e ho perso il conto Da Simone Canettieri, @Corriere x.com