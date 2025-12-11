Possibile che Meloni ignorasse il piano antieuropeo di Trump?
Una bozza preliminare della Strategia di sicurezza nazionale, diffusa recentemente e smentita dalla Casa Bianca, ha suscitato preoccupazione per i contenuti e le implicazioni, sollevando dubbi sulla possibile conoscenza o coinvolgimento di Meloni in un piano antieuropeo legato a Trump. L’articolo analizza i dettagli inquietanti emersi e il contesto politico attuale.
Una bozza precedente e più estesa della Strategia di sicurezza nazionale che venerdì ha giustamente sollevato tanta indignazione e tanta preoccupazione è stata pubblicata ieri (e poco credibilmente smentita dalla Casa Bianca), aggiungendo diversi inquietanti particolari al quadro, già di per sé assai fosco, delineato dal documento ufficiale. Tra i tanti passaggi degni di nota, ce n’è uno che chiama in causa direttamente l’Italia, di cui è impossibile non vedere la gravità. Partendo dall’ormai ben nota premessa del rischio di «cancellazione» della civiltà europea a causa dell’immigrazione e della compressione della libertà di espressione, la bozza propone infatti di concentrare le relazioni con quei paesi europei guidati da governi e movimenti politici giudicati affini, e precisamente Austria, Ungheria, Italia e Polonia, con il dichiarato obiettivo di allontanarli dall’Unione europea (per la Polonia il punto di riferimento è chiaramente il capo dello Stato, il sovranista Karol Nawrocki, certo non il primo ministro Donald Tusk). 🔗 Leggi su Linkiesta.it
