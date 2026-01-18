Board of Peace le regole di Trump per il suo Onu parallelo | un miliardo di dollari per diventare membro permanente Da Orbán a Meloni | gli invitati e chi ha accettato

Il Board of Peace, promosso dall’amministrazione Trump, prevede che i paesi interessati a ottenere lo status di membri permanenti versino almeno un miliardo di dollari. Questa iniziativa ha attirato l’attenzione di leader come Orbán e Meloni, con alcuni invitati che hanno già accettato l’invito. Di seguito, analizziamo le regole e le implicazioni di questa proposta, che mira a ridefinire il ruolo delle nazioni nel nuovo assetto internazionale.

L’amministrazione Trump ha stabilito che i paesi che vogliono diventare membri permanenti del suo nuovo Board of Peace devono contribuire con almeno un miliardo di dollari. Secondo una bozza di statuto visionata da Bloomberg, il presidente americano Donald Trump sarà il presidente inaugurale e deciderà chi invitare a far parte del consiglio, che avrà il compito di promuovere la stabilità e supervisionare (anche) la ricostruzione di Gaza. Le decisioni del Board saranno prese a maggioranza, ma tutte richiederanno l’approvazione finale del presidente. Cos’è il «Board of Piece» di Trump e come funziona. 🔗 Leggi su Open.online

L’invito di Trump per il Board of Peace per Gaza, la lettera svelata da Milei: cosa c’è scritto e chi non ha ancora accettato

Donald Trump ha annunciato la creazione del Board of Peace per Gaza, un organismo internazionale volto a promuovere un nuovo approccio alla risoluzione dei conflitti nel Medio Oriente. Recentemente, Milei ha svelato una lettera relativa a questa iniziativa, mentre alcuni Paesi non hanno ancora confermato la loro adesione.

Il testo dell’invito di Trump per il Board of Peace per Gaza, la lista non piace a Netanyahu: chi c’è e chi ancora non ha accettato

Donald Trump ha inviato un invito ai leader del Board of Peace per Gaza, sottolineando l'importanza di trasformare i sogni in realtà. La lista dei partecipanti ha suscitato reazioni divergenti, con alcuni leader che ancora non hanno accettato l'invito.

