Avrete giustizia Giorgia Meloni telefona alla mamma del bimbo trapiantato al Monaldi La priorità è un cuore nuovo

Giorgia Meloni ha chiamato la mamma di un bambino di 2 anni, che necessita urgentemente di un nuovo cuore, dopo che il suo trapianto al Monaldi ha sollevato preoccupazioni. La premier ha promesso che la priorità resta trovare un cuore nuovo per il piccolo, che aspetta da mesi un donatore. La mamma ha spiegato di aver rischiato di perdere la speranza, ma la promessa di un intervento rapido le ha dato un po’ di sollievo. La vicenda ha attirato l’attenzione su tempi e procedure di donazione nella regione.

Napoli, 17 febbraio 2026 – “Avrete giustizia”. È finita con questa speranza la telefonata di Giorgia Meloni alla mamma del bimbo di 2 anni sottoposto a un trapianto con un cuore danneggiato. "Ho sentito prima il presidente Fico e poi la premier Meloni: mi hanno espresso la loro vicinanza e mi hanno detto che sarà fatta giustizia ", ha raccontato Patrizia Mercolino in un messaggio video pubblicato da Repubblica. “Ma, come ho detto anche a loro, ora la priorità è aiutarmi a trovare una soluzione per mio figlio ”, ha aggiunto la mamma, che da settimane si sta battendo per il futuro del piccolo Tommaso, ricoverato all'ospedale Monaldi di Napoli. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

