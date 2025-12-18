Internet rappresenta una straordinaria risorsa che, in pochi clic, permette di accedere a notizie e dichiarazioni su temi complessi come i migranti. Grazie ai motori di ricerca, le informazioni si conservano e si rendono facilmente rintracciabili, evitandoci di perdere dettagli importanti. Uno strumento indispensabile per chi desidera approfondire e confrontarsi con dati aggiornati e documentati.

© Panorama.it - Sui migranti toghe dure di comprendonio

Internet è una meravigliosa invenzione che in poco tempo, grazie a un motore di ricerca, ti consente di rintracciare notizie e dichiarazioni che, altrimenti, senza un poderoso archivio, andrebbero perdute e sarebbero quasi impossibili da ricordare. Così – dato che io non sono Giampaolo Pansa, il quale ritagliava e archiviava da sé gli articoli più interessanti – quando devo scrivere mi metto davanti al computer e procedo pazientemente alla ricerca di quelle frasi che ho immagazzinato nella mia testa, ma che non ho sottomano. In questo caso si tratta delle parole che Matteo Renzi dispensava a proposito dei migranti quando era presidente del Consiglio. 🔗 Leggi su Panorama.it

Leggi anche: Migranti, toghe in soccorso delle Ong, Casarini scatenato: “Abbatteremo i muri”. Folle sfida al governo

Leggi anche: Migranti, giudice in Oregon ferma Trump

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Sui migranti toghe dure di comprendonio - Internet è una meravigliosa invenzione che in poco tempo, grazie a un motore di ricerca, ti consente di rintracciare notizie e dichiarazioni che, ... panorama.it