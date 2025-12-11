Sbarchi patto Meloni-von der Leyen | Un piano comune sui migranti Accordo sui Paesi terzi sicuri

Giorgia Meloni e Ursula von der Leyen hanno raggiunto un accordo su un piano condiviso riguardante la gestione dei migranti. Il patto prevede un’intesa sui “Paesi terzi sicuri” e rappresenta un passo importante nella collaborazione tra Italia e Unione Europea sul tema dei flussi migratori. L’intesa è stata annunciata a Bruxelles, segnando un momento chiave nelle strategie migratorie comuni.

Bruxelles, 11 dicembre 2025 – C’è sintonia sul tema migratorio tra Giorgia Meloni e Ursula von der Leyen. Questa intesa è stata sancita ieri dalle dichiarazioni di intenti delle due leader in occasione della seconda Conferenza internazionale dell’Alleanza globale per contrastare il traffico di migranti, che si è svolta a Bruxelles. “Approviamo una Dichiarazione congiunta, una tabella di marcia per porre fine al modello affaristico del traffico di migranti in tutto il mondo – ha annunciato la presidente della Commissione europea –. Si fonda su tre principi: primo, dobbiamo prevenire i viaggi offerti dai trafficanti di migranti; secondo, dobbiamo rispondere all’evoluzione del modello affaristico dei trafficanti; e infine, dobbiamo mostrare alle potenziali vittime che esistono sempre alternative più sicure”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Sbarchi, patto Meloni-von der Leyen: “Un piano comune sui migranti”. Accordo sui “Paesi terzi sicuri”

Meloni a Kiev, ecco il patto con Von der Leyen - Decidere se aprire un confronto vero con Von der Leyen e con il Ppe magari mettendo a rischio il rapporto ... Da avvenire.it

Paesi sicuri e rimpatri, si accelera. Asse Meloni-Von der Leyen sui migranti - Accelerazione sulla revisione della normativa Ue sui rimpatri e sulla creazione di return hubs (centri di rimpatrio) in Paesi terzi, e sulla stesura di una lista Ue sui Paesi terzi sicuri con concetti ... Riporta avvenire.it

Stretta sui rimpatri, ok agli hub all’estero, nuova definizione e nuova lista Ue dei Paesi sicuri. Il patto Ue sui migranti https://www.blitzquotidiano.it/politica/stretta-sui-rimpatri-ok-agli-hub-allestero-nuova-definizione-e-nuova-lista-ue-dei-paesi-sicuri-il-patto-ue-su - facebook.com Vai su Facebook