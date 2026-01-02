Il Wall Street Journal ha parlato dei lividi sulle mani di Donald Trump

Il Wall Street Journal ha dedicato un approfondimento alle condizioni di salute di Donald Trump, focalizzandosi anche sui lividi visibili sulle mani del candidato. L’articolo analizza i segni fisici e i possibili risvolti legati alla sua età, considerando che a giugno compirà ottant’anni. La questione della salute di Trump rimane un tema di interesse pubblico, in un contesto di attenzione costante alle sue condizioni e alle implicazioni politiche che ne derivano.

Il Wall Street Journal ha pubblicato un lungo articolo incentrato sulle condizioni di salute di Donald Trump, un tema che tiene banco da diverso tempo, anche a causa della sua età avanzata; a giugno di quest'anno, infatti, il tycoon spegnerà ottanta candeline. Il presidente sembra essere sempre piuttosto infastidito da questo tipo di attenzione, così come dalle domande riguardanti i lividi spesso presenti sulle sue mani o su alcune occasioni pubbliche, in cui è sembrato essere sul punto di assopirsi. Il tema è piuttosto delicato, e sta tornando indietro verso Trump come un boomerang: nell'ultima fase del mandato del suo predecessore Joe Biden, la cui salute appariva molto compromessa, il candidato Repubblicano aveva fatto spesso leva sul suo essere più energico e lucido dell'avversario.

Avete notato quei lividi sulle mani di Trump? - Trump sostiene che i lividi sulle mani con cui è stato fotografato negli scorsi mesi, e la fragilità della sua pelle, siano dovuti a questo dosaggio massiccio di cardioaspirina. ilpost.it

Wall Street Journal lancia le email challenge per migliorare le finanze personali - Nel tentativo di aiutare i lettori a costruire abitudini migliori e durature, il Wall Street Journal ha lanciato una serie di email challenge strutturate, ... borsainside.com

Il presidente Trump afferma che l'aspirina è la causa dei lividi alle mani

Trump ha parlato con il Wall Street Journal sostenendo di essere in «perfetta» salute, a quasi ottant'anni: con l’avanzare dell’età, però, è probabile che il dibattito sulle sue condizioni fisiche e mentali non si esaurisca, ma si ampli nei prossimi anni x.com

