Meloni | da toghe ostacoli sui migranti

Meloni ha accusato le toghe di ostacolare le politiche sui migranti, affermando che alcuni giudici politicizzati bloccano le iniziative del governo. La premier ha sottolineato come, nonostante questa resistenza, il governo continui a lavorare per rafforzare le regole sull’immigrazione illegale. Di recente, ha evidenziato, sono stati adottati nuovi decreti per accelerare i rimpatri.

20.05 "Gli italiani hanno votato il centrodestra anche per ristabilire regole chiare e farle rispettare e il governo lo sta facendo con determinazione nonostante una parte politicizzata della magistratura continui a ostacolare ogni azione volta a contrastare l'immigrazione illegale". Così in un video sui social la premier Meloni, a proposito della vicenda di un "cittadino algerino,irregolare, che ha alle spalle 23 condanne,che non potrà essere trattenuto in un CPR né trasferito in Albania per il rimpatrio".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Meloni e Rama sui centri migranti in Albania - Agorà 14/11/2025

