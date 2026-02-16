Cuore danneggiato per il bimbo di Napoli mercoledì consulto con esperti da tutta Italia

Il bambino di Napoli, che ha subito un grave danno al cuore, avrà un consulto con specialisti di tutta Italia mercoledì. La madre del piccolo, parlando con i giornalisti fuori dall’ospedale, ha spiegato che il suo stato attuale lo mantiene in lista come possibile donatore di organi. Ha aggiunto che la famiglia non si arrende e continua a lottare.

Per decidere se il bambino da due mesi in gravissime condizioni dopo il trapianto di un cuore danneggiato possa essere sottoposto o meno all'impianto di un nuovo organo l'ospedale Monaldi chiama a consulto esperti di tutta Italia. La valutazione clinica degli specialisti interni era attesa per il 16 febbraio, poi slittata al 17 e infine fissata a mercoledì 18: ma la novità è l'annuncio del coinvolgimento di sanitari di primo piano da altre regioni. Il Polo di cardiochirurgia dell'Azienda ospedaliera dei Colli, alla quale afferisce il Monaldi, ha organizzato un Heart Team che porterà all'ospedale napoletano gli specialisti delle strutture italiane con i maggiori volumi in termini di trapianto pediatrico per una rivalutazione congiunta del paziente.