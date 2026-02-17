Bimbo trapiantato il frigo per trasferire il cuore fuori dalle linee guida Meloni chiama la mamma | Avrete giustizia

Il cuore del bambino di Napoli è stato trasferito in un frigorifero che non rispettava le procedure standard, causando l’apertura di un’indagine da parte della procura. La mamma del piccolo ha ricevuto una chiamata dalla premier Meloni, che le ha promesso giustizia. Il dispositivo utilizzato per il trasporto sarà sottoposto a verifiche approfondite.

Il "frigo" usato per trasportare il cuore del bambino di Napoli sarà sottoposto a esame, nella inchiesta della procura di Napoli sul bimbo trapiantato e ora in terapia intensiva al Monaldi. Il contenitore, un box simile a quelli che vengono usati per tenere le bibite fresche, è considerato fuori dalle linee guida acquisite dalla procura di Napoli con il pm Giuseppe Tittaferrante e il procuratore aggiunto Antonio Ricci. Questo strumento per il trasporto di organi è ritenuto ormai anacronistico, soprattutto in quanto privo di un sistema di controllo e monitoraggio delle temperature. a mamma del bambino, Patrizia Mercolino, ha ricevuto la telefonata della premier Giorgia Melon i. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

