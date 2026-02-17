Bimbo trapiantato | frigo per trasferire il cuore fuori da linee guida Meloni | Avrete giustizia

La procura di Napoli sta indagando sull’uso di un frigorifero non autorizzato per trasferire il cuore del bambino di due anni operato il 23 dicembre, provocando danni all’organo. Le autorità stanno esaminando anche il contenitore impiegato, considerato obsoleto perché senza sistema di monitoraggio delle temperature. Il ministro Meloni promette che ci sarà giustizia per questa vicenda.

Tempo di lettura: < 1 minuto Si stanno concentrando anche sulla tipologia di contenitore adoperato – ritenuto ormai anacronistico, soprattutto in quanto privo di un sistema di controllo e monitoraggio delle temperature – le indagini della procura di Napoli sul cuore danneggiato impiantato lo scorso 23 dicembre nel bimbo di due anni che da allora è in terapia intensiva al Monaldi. Il contenitore, un box simile a quelli che vengono usati per tenere le bibite fresche, è considerato fuori dalle linee guida acquisite dalla procura di Napoli con il pm Giuseppe Tittaferrante e il procuratore aggiunto Antonio Ricci La premier Giorgia Meloni ha telefonato questa mattina a Patrizia Mercolino: “Avrete giustizia”, ha detto Meloni secondo quanto reso noto dall’avvocato della famiglia, Francesco Petruzzi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

