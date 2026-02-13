Migrante al centro dello scontro Meloni-giudici | il Tribunale riconosce la protezione

Migrante al centro dello scontro Meloni-giudici: il Tribunale riconosce la protezione Dopo oltre un anno di vicende giudiziarie, il Tribunale di Bologna ha riconosciuto la protezione sussidiaria a un trentenne originario del Bangladesh residente a Ravenna, protagonista del caso che aveva innescato uno scontro politico e istituzionale sul decreto Paesi sicuri. La decisione arriva a poche settimane dall’intervento della premier Meloni, che aveva criticato l’ordinanza giudiziaria come un esempio di ingiustizia contro le politiche migratorie italiane.

La decisione riguarda il caso che aveva fatto discutere sul decreto "Paesi sicuri". I giudici: rischio di violenze gravi in caso di rientro in Bangladesh La sua richiesta di protezione era stata inizialmente respinta dalla Commissione territoriale di Forlì-Cesena, ma il ricorso ha portato a una decisione destinata a incidere anche su altri procedimenti analoghi. La vicenda era diventata centrale nel dibattito nazionale quando il collegio del Tribunale di Bologna presieduto dal giudice Marco Gattuso aveva disposto un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea per chiarire il rapporto tra normativa europea e legislazione italiana in materia di Paesi considerati sicuri.