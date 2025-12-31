Calenda attacca Formigli | Invito a Piazzapulita solo se attaccavo Meloni La replica | Bugie è diffamazione

Il confronto tra Calenda e Formigli si accende su presunte modalità di selezione degli ospiti a Piazzapulita. Il senatore critica il metodo del programma, mentre la replica respinge le accuse, definendole diffamatorie. La vicenda evidenzia tensioni tra politica e giornalismo, sollevando questioni sulla trasparenza e l’imparzialità nel trattamento delle opinioni pubbliche.

