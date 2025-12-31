Calenda attacca Formigli | Invito a Piazzapulita solo se attaccavo Meloni La replica | Bugie è diffamazione
Il confronto tra Calenda e Formigli si accende su presunte modalità di selezione degli ospiti a Piazzapulita. Il senatore critica il metodo del programma, mentre la replica respinge le accuse, definendole diffamatorie. La vicenda evidenzia tensioni tra politica e giornalismo, sollevando questioni sulla trasparenza e l’imparzialità nel trattamento delle opinioni pubbliche.
Durissimo scontro tra il senatore, che accusa il metodo di Formigli e la squadra del suo programma nel selezionare gli ospiti. Il conduttore risponde dicendo che se rinuncerà all'immunità lo porterà in Tribunale. Calenda: "Confermo parola per parola quando ho detto". 🔗 Leggi su Fanpage.it
