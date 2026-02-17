Meloni a madre bimbo | Avrete giustizia

Giorgia Meloni ha chiamato Patrizia Mercolino dopo che il suo bambino di due anni è stato gravemente ferito. La premier ha promesso giustizia, mentre il piccolo si trova in ospedale in condizioni critiche a causa di un cuore danneggiato durante il trasporto dell'organo. La vicenda ha suscitato molte polemiche sulla gestione delle operazioni di consegna degli organi.

14.50 Il premier Giorgia Meloni ha telefonato a Patrizia Mercolino, la madre del bambino di due anni ricoverato in condizioni gravissime dopo aver ricevuto l'impianto di un cuore danneggiato nel trasporto dell'organo. "Avrete giustizia",ha detto Meloni e ha rimarcato che si sta facendo il possibile per trovare un cuore compatibile. La signora Patrizia ha ringraziato il presidente del Consiglio ribadendo che in questo momento che la priorità "è avere un cuore nuovo per mio figlio, e vederlo tornare a casa guarito".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Bimbo trapiantato: frigo per trasferire il cuore fuori da linee guida. Meloni: “Avrete giustizia”La procura di Napoli sta indagando sull’uso di un frigorifero non autorizzato per trasferire il cuore del bambino di due anni operato il 23 dicembre, provocando danni all’organo.

