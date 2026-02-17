Meghan Markle nella bufera mostra per la prima volta il viso di Lilibet | accusata di ipocrisia nei social
Meghan Markle si trova al centro delle polemiche dopo aver condiviso per la prima volta l'immagine del viso di Lilibet, il giorno in cui ha mostrato il bambino con il padre Harry e dei palloncini rossi al polso. La foto, pubblicata sui social, ha sollevato accuse di ipocrisia da parte di alcuni utenti, che hanno criticato la scelta di mostrare il volto del bambino solo ora, a distanza di mesi dalla nascita.
Meghan Markle non sfugge alle critiche per la foto di Lilibet con il padre Harry e palloncini rossi al polso. La pace in California sembra finita per i Duchi di Sussex. Infatti, proprio nel giorno di San Valentino, Meghan Markle ha scatenato una nuova polemica globale. L’attrice ha pubblicato una foto inedita del Principe Harry insieme alla piccola Lilibet Diana. La bambina compirà cinque anni il prossimo 4 giugno e, per la prima volta, appare con il profilo del volto visibile. Questo scatto rompe il muro di riservatezza che la coppia ha sempre difeso con forza. L’immagine mostra un momento felice su un prato verde. 🔗 Leggi su Novella2000.it
Chissà perché Meghan Markle ha pubblicato su Instagram per la prima volta la foto del volto di Lilibet. Di certo è un cambio di passo
Meghan Markle ha condiviso per la prima volta su Instagram una foto del volto di sua figlia Lilibet, probabilmente per segnare un nuovo inizio.
Argomenti discussi: Meghan Markle mostra per la prima volta (ma in parte) il viso di Lilibet
