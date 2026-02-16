Meghan Markle ha condiviso per la prima volta su Instagram una foto del volto di sua figlia Lilibet, probabilmente per segnare un nuovo inizio. La bambina, che fino ad ora è rimasta nascosta agli sguardi pubblici, appare in un’immagine sorridente, scattata durante una festa di famiglia in California. La decisione di mostrare il volto di Lilibet rappresenta un passo importante per la duchessa, che ha sempre tutelato la privacy della piccola.

La bambina senza volto. Lilibet, unica figlia femmina del principe Harry e di Meghan Markle. Da anni tenuta lontano dagli obiettivi di fotografi e fan in modo che nessuno potesse pubblicare un’immagine del suo volto. A San Valentino, però, la sorpresa. Per la prima volta la duchessa del Sussex, 44 anni, ha diffuso una nuova foto della bambina che rompe, decisamente, con il passato. La prima volta di Lilibet. Dopo quella diffusa per il suo battesimo, celebrato nella primavera del 2022, di Lilibet Elizabeth Diana, 4 anni, non si era visto più nulla. Tanti scatti, sì, erano stati diffusi dai genitori ma in nessuno la bambina compariva in volto. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Chissà perché Meghan Markle ha pubblicato su Instagram per la prima volta la foto del volto di Lilibet. Di certo è un cambio di passo

Meghan Markle ha condiviso sui social una nuova foto che la ritrae insieme a Lilibet, entrambe in coordinato con un cappello di paglia.

Meghan Markle ha condiviso una foto inedita di Lilibet per celebrare San Valentino, rispondendo così alle immagini pubblicate dai reali britannici.

Meghan Markle lancia la cioccolata di San Valentino e sorprende Harry

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.