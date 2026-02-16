Chissà perché Meghan Markle ha pubblicato su Instagram per la prima volta la foto del volto di Lilibet Di certo è un cambio di passo
Meghan Markle ha condiviso per la prima volta su Instagram una foto del volto di sua figlia Lilibet, probabilmente per segnare un nuovo inizio. La bambina, che fino ad ora è rimasta nascosta agli sguardi pubblici, appare in un’immagine sorridente, scattata durante una festa di famiglia in California. La decisione di mostrare il volto di Lilibet rappresenta un passo importante per la duchessa, che ha sempre tutelato la privacy della piccola.
La bambina senza volto. Lilibet, unica figlia femmina del principe Harry e di Meghan Markle. Da anni tenuta lontano dagli obiettivi di fotografi e fan in modo che nessuno potesse pubblicare un’immagine del suo volto. A San Valentino, però, la sorpresa. Per la prima volta la duchessa del Sussex, 44 anni, ha diffuso una nuova foto della bambina che rompe, decisamente, con il passato. La prima volta di Lilibet. Dopo quella diffusa per il suo battesimo, celebrato nella primavera del 2022, di Lilibet Elizabeth Diana, 4 anni, non si era visto più nulla. Tanti scatti, sì, erano stati diffusi dai genitori ma in nessuno la bambina compariva in volto. 🔗 Leggi su Amica.it
