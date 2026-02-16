Israele riavvia la registrazione di terre in Cisgiordania

Il governo israeliano, sotto la guida di Benjamin Netanyahu, ha deciso di riprendere le operazioni di registrazione delle terre in Cisgiordania, dopo un'interruzione di diversi mesi. Questa mossa mira a consolidare la presenza dei coloni israeliani nella regione, facilitando l’assegnazione ufficiale dei terreni ai residenti. Nei giorni scorsi, sono stati avviati nuovi processi di mappatura e documentazione, che coinvolgono uffici pubblici e rappresentanti locali.

Il governo israeliano guidato da Benjamin Netanyahu ha approvato ulteriori misure per rafforzare il controllo dello Stato ebraico sulla Cisgiordania e facilitare il possesso di terreni da parte dei coloni. Domenica 15 febbraio è infatti arrivato il semaforo verde all'avvio di un processo di registrazione dei terreni occupati della West Bank che permetterà di dichiararli come " proprietà statale ", se i palestinesi non saranno in grado di presentare documenti che ne attestino la titolarità. Tutto questo dopo decenni di occupazione e guerra, in cui la documentazione potrebbe essere andata persa o distrutta: di fatto, l'obiettivo è l'espropriazione di massa dei territori palestinesi. La decisione riapre un processo fermo dal 1967 e consentità di regolarizzare gli insediamenti nei territori palestinesi (illegali in base al diritto internazionale). Per la prima volta dal 1967 il governo di Israele approva la registrazione dei terreni in Cisgiordania, per la Palestina si tratta di una grave escalation. "Una grave escalation e una flagrante violazione del diritto internazionale". Una "annessione de facto". Così l'ANP ha definito la decisione di Israele il processo di riavviare la registrazione dei terreni nella Cisgiordania occupata.