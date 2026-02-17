Medici ' gettonisti' al Riuniti il ' no' del sindacato | La cura del paziente non è una prestazione usa e getta

Il sindacato dei medici denuncia il nuovo tentativo di affidare le prestazioni sanitarie alle cooperative esterne, una decisione presa dal Policlinico di Foggia. La loro opposizione si basa sul fatto che i medici 'gettonisti' vengono assunti temporaneamente e senza garanzie, creando incertezza sulla qualità delle cure. Questo metodo, secondo gli operatori, mette a rischio il rapporto diretto tra medico e paziente, che deve essere costante e dedicato. La protesta si concentra sulla convinzione che la cura non possa essere trattata come una semplice prestazione usa e getta.

"Lo avevamo detto ad ottobre del 2024, quando per la prima volta fu paventata questa ipotesi, torniamo a ribadirlo oggi: no alla scelta del Policlinico di Foggia di ricorrere alle cooperative esterne". Lo dichiarano il segretario regionale Anaao Assomed Angelo Mita e il segretario aziendale Policlinico di Foggia, Fabrizio Corsi in seguito alla delibera approvata il 13 febbraio scorso, dal commissario straordinario Giuseppe Pasqualone attraverso la quale viene affidata ad una cooperativa esterna la copertura dei turni del Pronto soccorso per una spesa complessiva di 138.499 euro. "Poco più di un anno fa – proseguono Mita e Corsi - era solo un'ipotesi, oggi questa decisione è diventata realtà.