Medici a lavoro fino a 72 anni il via libera nel decreto Milleproroghe | cosa prevede

Il governo ha approvato un emendamento nel decreto Milleproroghe che permette ai medici di lavorare fino a 72 anni. La decisione deriva dalla necessità di coprire le carenze di personale negli ospedali italiani, dove molti specialisti si avvicinano alla pensione. La misura riguarda sia coloro che desiderano continuare a esercitare la professione volontariamente sia chi si trova già in pensione e vuole rientrare in servizio. Il provvedimento ha ottenuto il via libera dalle commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera.

Le commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera hanno approvato l'emendamento del governo al decreto Milleproroghe che proroga per il 2026 la possibilità di trattenere in servizio su base volontaria, o di riammettere al lavoro se in pensione, i medici fino 72 anni.