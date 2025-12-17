Asl assume 10 medici per rafforzare pronto soccorso e 118

L'ASL di Caserta ha avviato un'importante assunzione di 10 medici per rafforzare i servizi di pronto soccorso e 118, rispondendo alla crescente esigenza di personale qualificato nelle aree di emergenza. Questa iniziativa mira a migliorare l’efficienza e la qualità delle prestazioni sanitarie offerte alla popolazione locale.

