Asl assume 10 medici per rafforzare pronto soccorso e 118
L'ASL di Caserta ha avviato un'importante assunzione di 10 medici per rafforzare i servizi di pronto soccorso e 118, rispondendo alla crescente esigenza di personale qualificato nelle aree di emergenza. Questa iniziativa mira a migliorare l’efficienza e la qualità delle prestazioni sanitarie offerte alla popolazione locale.
L’Azienda Sanitaria Locale di Caserta avvia una nuova e significativa procedura di reclutamento per fronteggiare la carenza di personale medico nei servizi di emergenza. Con deliberazione del direttore generale, Antonio Limone, è stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami. 🔗 Leggi su Casertanews.it
