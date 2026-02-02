una delle star originali di scooby doo rompe il silenzio sul reboot netflix

Una delle star dei film live-action di Scooby-Doo ha rotto il silenzio sul nuovo progetto di Netflix. L’attore ha detto di essere curioso di vedere come sarà il reboot e ha sperato che mantenga lo spirito originale dei personaggi. La notizia ha già suscitato interesse tra i fan, che aspettano di scoprire cosa cambierà.

Scooby-Doo sta per tornare con un reboot su Netflix, e una delle star dei film live-action originali ha condiviso il suo punto di vista sul nuovo progetto. Scooby-Doo è un franchise amatissimo che risale al 1969 e che nel corso degli anni ha dato vita a numerose serie animate. Nonostante la grande quantità di cartoni, il franchise è approdato al cinema con un film live-action nel 2002, caratterizzato da un cast quasi perfetto. Il film, scritto da James Gunn in uno dei suoi primi progetti hollywoodiani, fu un enorme successo e portò alla realizzazione di un sequel, oltre a diversi film spin-off distribuiti direttamente per l’home video. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

Qual è lo stato attuale della nuova serie live-action di Scooby-Doo su Netflix? Dopo l'annuncio senza grande clamore e le prime indiscrezioni emerse nel 2024, ci sono segnali che il progetto stia avanzando concretamente.

Le riprese della serie live-action di Scooby Doo di Netflix inizieranno ad aprile. x.com