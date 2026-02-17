Maxi sequestro di oggetti di carnevale spade e pugnali giocattolo senza i requisiti di sicurezza

A Lucca, le forze dell’ordine hanno sequestrato centinaia di oggetti di carnevale, tra cui spade e pugnali giocattolo, perché privi dei requisiti di sicurezza previsti dalla legge. Durante un controllo in un negozio del centro, i vigili hanno scoperto che molti di questi articoli erano realizzati con materiali pericolosi e senza etichette di sicurezza. Gli agenti hanno confiscato tutto e avviato le pratiche per la denuncia del negoziante.

Lucca, 17 febbraio 2026 – Maxi sequestro di articoli di carnevale non a norma nel territorio lucchese. I finanzieri di Lucca hanno individuato e sottoposto a sequestro amministrativo 7.106 prodotti, durante un controllo effettuato in un esercizio commerciale di Capannori. Il sopralluogo ha consentito di accertare la presenza di articoli privi delle certificazioni minime di sicurezza e delle necessarie indicazioni per il consumatore. Si trattava, nello specifico, di merce destinata ai più piccoli, tra cui giocattoli e accessori per costumi di carnevale — spade, pugnali e pistole giocattolo — oltre a numerose parrucche e cappelli.