Maxi sequestro in Brianza | oltre 500 kg di fuochi d’artificio stoccati senza sicurezza anche nel bagno

Un maxi sequestro in Brianza ha portato alla scoperta di oltre 500 kg di fuochi d’artificio stoccati in modo irregolare, anche in ambienti non idonei come il bagno. L’intervento ha evidenziato gravi rischi legati alla sicurezza e alla corretta conservazione di materiali esplosivi. La scoperta sottolinea l’importanza di rispettare le norme di legge per prevenire incidenti e garantire la sicurezza pubblica.

Oltre 500 kg di fuochi d’artificio detenuti in modo irregolare e in condizioni di pericolo per la sicurezza. È quanto emerso a seguito di un controllo mirato, effettuato nella mattinata del 23 dicembre dal nucleo di sicurezza urbana della polizia locale di Seregno, all’interno di un esercizio. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

