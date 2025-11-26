Affitti in nero scoperta dalla Guardia di Finanza un' evasione fiscale da 400mila euro

Un'evasione fiscale da 400mila euro quella accertata dalla Guardia di Finanza di Rimini che, nell'ambito di una serie di accertamenti sul settore delle case in affitto, ha scoperto 6 privati che affittavano in nero gli immobili. L'indagine, partita nel corso di quest'anno, ha permesso di.

