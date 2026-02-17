Max Verstappen e Kelly Piquet sono stati visti a Firenze durante un weekend romantico, approfittando del compleanno di un’amica. La coppia, che risiede a Montecarlo, ha deciso di trascorrere qualche giorno tra le strade d’arte e i ristoranti della città toscana. La loro fuga ha attirato l’attenzione di molti turisti, soprattutto perché sono stati notati mentre passeggiavano mano nella mano vicino al Duomo.

Firenze e le sue location da sogno hanno fatto da cornice al weekend romantico della coppia formata da Max Verstappen e Kelly Piquet, figlia del pilota brasiliano Nelson Piquet. Lasciata a casa la figlia Lily nata lo scorso maggio, i due hanno approfittato dell'invito alla festa di compleanno dell'amica Rita Gulbenkian Caçorino per trascorrere un weekend di lusso all'ombra della Cupola del Brunelleschi del Duomo di Firenze. A raccontare le giornate romantiche trascorse, è stata Kelly Piquet che sui social ha condiviso la foto di un bacio sulla terrazza di un albergo con vista proprio su uno dei luoghi più amati del capoluogo toscano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Max Verstappen e Kelly Piquet, weekend romantico a Firenze

Max Verstappen e Kelly Piquet sono stati avvistati in un hotel di lusso nel centro di Firenze, dove hanno trascorso alcune ore insieme prima di lasciarlo.

Max Verstappen e Kelly Piquet, un amore oltre i box

