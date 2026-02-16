Max Verstappen e Kelly Piquet sono stati avvistati in un hotel di lusso nel centro di Firenze, dove hanno trascorso alcune ore insieme prima di lasciarlo. La coppia ha poi partecipato a una festa esclusiva vicino al Duomo, scambiandosi un bacio appassionato davanti ai turisti che passavano. Sul letto dell’albergo sono state trovate rose rosse e alcune bottiglie di vino, segno di una fuga romantica improvvisa.

Firenze, 16 febbraio 2026 – Rose rosse sul letto, bottiglie di Tignanello, esperienze sensoriali. È stata una toccata e fuga, “ l’amore a Firenze ”, come l’ha definita lei stessa. Protagonisti del romantico weekend di San Valentino nel cuore della Toscana sono stati Max Verstappen e la compagna Kelly Piquet, che hanno scelto Firenze per concedersi qualche giorno di relax. Il soggiorno nell’hotel di lusso. A raccontare la fuga d’amore è stata proprio la modella 37enne figlia di Nelson Piquet, che domenica 15 febbraio ha condiviso sui social scorci e dettagli del soggiorno fiorentino. La coppia ha alloggiato nel raffinato Hotel La Gemma, in via dei Cavalieri, a due passi dalle meraviglie del centro storico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Max Verstappen e Kelly Piquet, fuga d’amore a Firenze: l’hotel di lusso, la festa, il bacio davanti al Duomo

Durante il test di Sakhir, Verstappen domina la pista e fa segnare i tempi migliori, lasciando gli avversari lontani.

Max Verstappen ha dominato il test a Sakhir, portando la sua Red Bull davanti a tutti.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.