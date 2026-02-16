Max Verstappen e Kelly Piquet fuga d’amore a Firenze | l’hotel di lusso la festa il bacio davanti al Duomo
Max Verstappen e Kelly Piquet sono stati avvistati in un hotel di lusso nel centro di Firenze, dove hanno trascorso alcune ore insieme prima di lasciarlo. La coppia ha poi partecipato a una festa esclusiva vicino al Duomo, scambiandosi un bacio appassionato davanti ai turisti che passavano. Sul letto dell’albergo sono state trovate rose rosse e alcune bottiglie di vino, segno di una fuga romantica improvvisa.
Firenze, 16 febbraio 2026 – Rose rosse sul letto, bottiglie di Tignanello, esperienze sensoriali. È stata una toccata e fuga, " l'amore a Firenze ", come l'ha definita lei stessa. Protagonisti del romantico weekend di San Valentino nel cuore della Toscana sono stati Max Verstappen e la compagna Kelly Piquet, che hanno scelto Firenze per concedersi qualche giorno di relax. Il soggiorno nell'hotel di lusso. A raccontare la fuga d'amore è stata proprio la modella 37enne figlia di Nelson Piquet, che domenica 15 febbraio ha condiviso sui social scorci e dettagli del soggiorno fiorentino. La coppia ha alloggiato nel raffinato Hotel La Gemma, in via dei Cavalieri, a due passi dalle meraviglie del centro storico.
LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: Max Verstappen fa il vuoto davanti a Piastri. Hamilton fatica con la Ferrari
Durante il test di Sakhir, Verstappen domina la pista e fa segnare i tempi migliori, lasciando gli avversari lontani.
LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: Max Verstappen fa il vuoto davanti a Piastri. Hamilton è 7°
Max Verstappen ha dominato il test a Sakhir, portando la sua Red Bull davanti a tutti.
Max Verstappen, chi è la fidanzata Kelly Piquet? Arriva il primo figlio/ Non potremmo essere più felici Max Verstappen, chi è? Tutto sulla fidanzata Kelly Piquet e la lieta notizia della gravidanza: sta per diventare papà per la prima volta. Max Verstappen è diventato papà. Il famoso pilota di Formula
