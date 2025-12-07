Max è caduto onore a Max | perché per Verstappen resta una stagione da fenomeno
L'olandese sfiora il quinto titolo consecutivo come riuscito solo a Schumacher, ma ha comunque confermato di essere fenomeno assoluto: la rimonta da -104 a -2 da Norris resterà nella storia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
