Max è caduto onore a Max | perché per Verstappen resta una stagione da fenomeno

Gazzetta.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'olandese sfiora il quinto titolo consecutivo come riuscito solo a Schumacher, ma ha comunque confermato di essere fenomeno assoluto: la rimonta da -104 a -2 da Norris resterà nella storia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

max 232 caduto onore a max perch233 per verstappen resta una stagione da fenomeno

© Gazzetta.it - Max è caduto, onore a Max: perché per Verstappen resta una stagione da fenomeno

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: Max 232 Caduto Onore