Nicola Gratteri e il referendum sulla giustizia | Con il sì favoriti ricchi e potenti

Nicola Gratteri si schiera contro il referendum sulla giustizia e mette in chiaro di non volersi schierare con il No. In un’intervista, il procuratore si definisce una persona libera e ribadisce di non appartenere a nessuna corrente politica. «Con il sì favoriti ricchi e potenti», afferma, lasciando intendere che la sua posizione va oltre le fazioni. Gratteri si dissocia dalle campagne politiche e preferisce concentrarsi sui suoi principi, senza voler essere un testimonial di nessuna parte.

«Sono una persona libera, non ho mai fatto parte di alcuna corrente: non voglio essere il testimonial del No al referendum». In un’intervista al Fatto Quotidiano il procuratore di Napoli Nicola Gratteri mette in chiaro che «l’Anm non è mai intervenuta in mio soccorso quando la ‘ndrangheta voleva ammazzarmi, quando si era mossa la massoneria deviata, quando pezzi della magistratura mi attaccavano. Adesso però la posta in gioco è alta ed è arrivato il momento di voltare pagina». La separazione delle carriere. Gratteri risponde sul silenzio dei colleghi sulla separazione delle carriere: «Deve chiederlo ai magistrati che hanno ruoli apicali e non prendono posizione.🔗 Leggi su Open.online

Il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, ha espresso forti critiche in merito al Referendum sulla Giustizia, sostenendo che il sistema di sorteggio per la nomina dei membri del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) sia stato manipolato.

