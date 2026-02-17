Maurizio Gasparri ha pubblicato un video in cui dichiara di sostenere Gratteri e Di Matteo, provocando il pubblico con questa affermazione. La sua mossa mira a mettere in discussione le posizioni del pm, che si è espresso contro il referendum sulla separazione delle carriere. Gasparri ha scelto di usare le parole di Gratteri, risalenti al 2021, per rafforzare la sua presa di posizione. Nel video, l’ex ministro evidenzia come la stessa figura di Gratteri abbia criticato le riforme giudiziarie in passato.

“Io sto con Gratteri”. Inizia così il video provocazione di Maurizio Gasparri, presidente dei senatori di Forza Italia, che ha deciso di inchiodare il pm che oggi è schierato per “no” al referendum per la separazione delle carriere utilizzando semplicemente le sue parole, pronunciate non troppo tempo fa, nel 2021, durante un’intervista con Lilli Gruber a Otto e Mezzo, su La7. “Chi è iscritto a una corrente, che è attivista di una corrente, è molto, molto avvantaggiato”, diceva Gratteri, aggiungendo che “l’unica via d’uscita è il sorteggio perché è l’unico modo per dare meno potere alle correnti”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Io sto con Gratteri e Di Matteo”. La provocazione di Gasparri sul referendum

Gratteri sul Referendum: «Per il Sì voteranno imputati e massoneria deviata». La Russa: «Basito». Poi la replica: «Io strumentalizzato»Il procuratore di Napoli, Giovanni Gratteri, ha criticato duramente il Referendum, affermando che «per il Sì voteranno imputati e massoneria deviata».

Gratteri ha tutto il centrodestra contro: lite (con minaccia di denuncia) sul referendumIl procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, si trova nel mezzo di uno scontro acceso tra i leader del centrodestra, dopo aver criticato duramente la proposta di referendum sulla giustizia e aver minacciato di denunciarne i promotori.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.