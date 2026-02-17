Io sto con Gratteri e Di Matteo La provocazione di Gasparri sul referendum
Maurizio Gasparri ha pubblicato un video in cui dichiara di sostenere Gratteri e Di Matteo, provocando il pubblico con questa affermazione. La sua mossa mira a mettere in discussione le posizioni del pm, che si è espresso contro il referendum sulla separazione delle carriere. Gasparri ha scelto di usare le parole di Gratteri, risalenti al 2021, per rafforzare la sua presa di posizione. Nel video, l’ex ministro evidenzia come la stessa figura di Gratteri abbia criticato le riforme giudiziarie in passato.
“Io sto con Gratteri”. Inizia così il video provocazione di Maurizio Gasparri, presidente dei senatori di Forza Italia, che ha deciso di inchiodare il pm che oggi è schierato per “no” al referendum per la separazione delle carriere utilizzando semplicemente le sue parole, pronunciate non troppo tempo fa, nel 2021, durante un’intervista con Lilli Gruber a Otto e Mezzo, su La7. “Chi è iscritto a una corrente, che è attivista di una corrente, è molto, molto avvantaggiato”, diceva Gratteri, aggiungendo che “l’unica via d’uscita è il sorteggio perché è l’unico modo per dare meno potere alle correnti”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Gratteri sul Referendum: «Per il Sì voteranno imputati e massoneria deviata». La Russa: «Basito». Poi la replica: «Io strumentalizzato»Il procuratore di Napoli, Giovanni Gratteri, ha criticato duramente il Referendum, affermando che «per il Sì voteranno imputati e massoneria deviata».
Gratteri ha tutto il centrodestra contro: lite (con minaccia di denuncia) sul referendumIl procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, si trova nel mezzo di uno scontro acceso tra i leader del centrodestra, dopo aver criticato duramente la proposta di referendum sulla giustizia e aver minacciato di denunciarne i promotori.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Gratteri: «Le mie parole sul referendum riportate in malafede»Sono le parole del Procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, a proposito delle polemiche sul referendum sulla riforma della giustizia intervenendo ad un convegno intitolato I cartelli di sangue ... ilroma.net
Gratteri, i magistrati per la Riforma: Chieda scusa agli italiani che voteranno SìCosì parlò Nicola Gratteri, procuratore di Napoli: 'Voteranno per il Sì gli indagati, gli imputati, la massoneria ... iltempo.it
Gratteri e Di Matteo: i magistrati che portano avanti l’eredità di Falcone e Borsellino. In un momento in cui la lotta alla mafia continua a richiedere coraggio, determinazione e impegno, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino rimangono simboli indiscussi di giusti facebook
Fu il fascismo a unire le carriere delle toghe. Le parole di Grandi del 1941 identiche a quelle di chi oggi avversa la riforma Nordio: Schlein, Serracchiani, l'Anm, Gratteri, Di Matteo, Travaglio. La separazione delle carriere “determinerebbe la formazione di veri e x.com