Maurizio Ferrini | Sul caso Pucci l'Italia è stata imbarazzante A livello culturale siamo come il Paraguay
Maurizio Ferrini ha commentato il caso Pucci, affermando che l’Italia si è comportata in modo imbarazzante e paragonandola al Paraguay dal punto di vista culturale. Ferrini ha osservato che in un Paese vero, i comici devono poter scherzare su tutto, senza timori, anche su questioni politiche o personali. Ferrini ha sottolineato come la libertà di satira sia fondamentale per il mondo dello spettacolo e che questa sia stata messa in discussione di recente. Un esempio concreto riguarda le polemiche che hanno coinvolto Andrea Pucci, travolto da accuse dopo alcune battute.
Maurizio Ferrini, il volto della Signora Coriandoli, interviene sulla polemica che ha travolto Andrea Pucci, difendendo la libertà di satira senza sconti: "In un Paese sano si possono prendere in giro tutti, il comico deve essere libero di avere un’identità politica o di non averla".🔗 Leggi su Fanpage.it
Meloni insiste sul caso Pucci a Sanremo e difende la “satira” su Schlein: “Si può fare solo contro di me?”
Giorgia Meloni torna a parlare del caso Pucci a Sanremo, difendendo la sua satira contro Schlein.
Carlo Conti sul caso Pucci a Sanremo 26: “Ha preferito rinunciare e non finire come Crozza, fischiato sul palco”
Carlo Conti ha spiegato che Andrea Pucci ha deciso di rinunciare a partecipare a Sanremo 2026 per evitare di finire come Crozza, che è stato fischiato sul palco.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Maurizio Ferrini: Cantai Bandiera rossa a casa di Agnelli. Alba Parietti mi pativa. Pucci? Brutta vicenda, io sto con lui; Maurizio Ferrini e Giovanni Fabiano con il fucsia-crime della Signora Coriandoli alla Mondadori di Velletri; Fano, la signora Coriandoli ha scoperto la basilica di Vitruvio due mesi prima: doppio omicidio al carnevale; Il Carnevale di Fano sfiora il sold out.
Se volevo nascere donna? Quello no, sto bene così. Sono un fiero eterosessuale e non avendo conflitti con le donne le rappresento come sono, senza ambiguità erotiche ...L'attore parla del suo celebre personaggio e commenta il caso Pucci: In Italia la comicità dovrebbe essere senza paletti ... ilfattoquotidiano.it
Maurizio Ferrini: «Cantai Bandiera rossa a casa di Agnelli. Alba Parietti mi pativa. Pucci? Brutta vicenda, io sto con lui»La signora Coriandoli è la protagonista del libro scritto da Ferrini con Giovanni Fabiano, «A Carnevale ogni omicidio vale» (edito da Solferino) ... corriere.it
Maurizio Ferrini: «Cantai Bandiera rossa a casa di Agnelli. Alba Parietti mi pativa. Pucci Brutta vicenda, io sto con lui» x.com
Isabella Borghese. . Da domani in libreria A carnevale ogni omicidio vale di @ferrini.maurizio.official e @g.fabiano71 Ieri a @chetempochefa il lancio con La signora Coriandoli @solferinolibri facebook