Maurizio Ferrini | Sul caso Pucci l'Italia è stata imbarazzante A livello culturale siamo come il Paraguay

Maurizio Ferrini ha commentato il caso Pucci, affermando che l’Italia si è comportata in modo imbarazzante e paragonandola al Paraguay dal punto di vista culturale. Ferrini ha osservato che in un Paese vero, i comici devono poter scherzare su tutto, senza timori, anche su questioni politiche o personali. Ferrini ha sottolineato come la libertà di satira sia fondamentale per il mondo dello spettacolo e che questa sia stata messa in discussione di recente. Un esempio concreto riguarda le polemiche che hanno coinvolto Andrea Pucci, travolto da accuse dopo alcune battute.