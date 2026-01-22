L'articolo analizza il rispetto dimostrato dai fotografi napoletani nei confronti di Stefano De Martino, evidenziando un gesto di sensibilità in un momento di dolore. Attraverso un’analisi dettagliata, si approfondiscono anche le recenti discussioni sull’uso dell’intelligenza artificiale nel settore fotografico, con il commento del Direttore Roberto Alessi. Un’analisi equilibrata che offre spunti di riflessione su etica e rispetto nel mondo della fotografia.

Il pasticcio dell’IA e la scoperta del Direttore Roberto Alessi Tutto è iniziato con un post di cordoglio, nato. Tutto è iniziato con un post di cordoglio, nato dal cuore ma basato su un inganno tecnologico. Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, voleva stringersi al dolore di Stefano De Martino per la perdita del padre. Nel farlo, ha pubblicato delle immagini che ritraevano il conduttore durante le esequie. Poco dopo, però, la doccia fredda: i fotografi di Napoli lo hanno avvertito che quegli scatti erano falsi, prodotti dall’intelligenza artificiale. Un cortocircuito che ha spinto Alessi a indagare su un silenzio insolito: come mai non esistevano foto reali del funerale? La risposta che ha ottenuto è una di quelle che riconciliano con il genere umano. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Il rispetto dei fotografi napoletani per il dolore di Stefano De Martino (Esclusiva)

Lutto devastante per Stefano De Martino: dolore enorme per il conduttoreStefano De Martino affronta un momento difficile a causa di un grave lutto personale.

Il dolore silenzioso di Stefano De Martino. È morto il padreStefano De Martino ha perso suo padre, un dolore che si manifesta nel silenzio e nella discrezione.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Per una rieducazione all’immagine. A Roma nasce il nuovo magazine Panzoo; Quelle 'Mille fotografie' che raccontano Padova, la mostra nella Galleria Cavour; Viaggi e Fotografia nel Grande Nord: un reportage straordinario a sostegno di Emergency; Lo sguardo dei giovani illumina il quartiere San Cristoforo: al Museo diocesano la mostra fotografica della Caritas.

In poche settimane oltre 1.700 ingressi, +520% rispetto al 2024: sessanta fotografie tra iconiche e inedite raccontano l’Umbria fino al 3 maggio 2026 - facebook.com facebook