Milano 18enne accoltellato all' uscita da scuola a Sesto San Giovanni | il luogo dell' aggressione

Una tragica vicenda scuote Sesto San Giovanni: un ragazzo di 18 anni è stato ferito gravemente durante un'aggressione avvenuta all’uscita da scuola. L’incidente si è verificato in via Saint Denis, lasciando la comunità sotto shock. La polizia sta attualmente indagando sull’accaduto, cercando di fare luce sulle circostanze di questa violenta aggressione.

Un 18enne è stato accoltellato fuori scuola a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, in via Saint Denis, al civico 200. Il 18enne è stato soccorso dal 118 Areu è trasportato in codice rosso in ospedale. Sono in corso le indagini dei carabinieri della Compagnia di Sesto San Giovanni per ricostruire la dinamica. Secondo le prime informazioni, sembra che ad accoltellare il 18enne siano stati dei coetanei.

Spedizione punitiva all’uscita di scuola, in tre accoltellano studente 18enne, ma è il bersaglio sbagliato - A Sesto San Giovanni uno studente 18enne è stato accoltellato fuori scuola: la lite sembra legata a un precedente diverbio. blitzquotidiano.it

Sesto San Giovanni, spedizione punitiva all'uscita da scuola: in tre accoltellano studente 18enne ma è il bersaglio sbagliato - La vittima, un ragazzo egiziano, è stata trasportata d’urgenza al Niguarda. milano.corriere.it

