Terminate le riprese Anime fragili nuovo film con Luca Barbareschi

Sono terminate a Roma le riprese di “Anime fragili”, il nuovo film diretto da Fabio Resinaro e interpretato da Luca Barbareschi. Il progetto si concentra su tematiche di natura umana e introspezione, offrendo uno sguardo profondo e autentico sulla condizione dei personaggi. La produzione si conclude in un clima di attesa per la distribuzione, che promette di portare sul grande schermo un’opera riflessiva e coinvolgente.

Roma, 29 dic. (askanews) – Sono terminate a Roma le riprese di “Anime fragili”, il nuovo film diretto da Fabio Resinaro e interpretato da Luca Barbareschi, che torna sul set con un’opera intensa e profondamente umana. Prodotto da Bartlebyfilm con Rai Cinema in collaborazione con Eliseo Entertainment, il film è stato girato tra Roma e Santa Marinella e le riprese hanno avuto una durata di quattro settimane. “Anime Fragili” racconta l’incontro tra un celebre direttore d’orchestra settantenne, ormai impossibilitato a suonare per un grave problema di salute, e Carlos, un immigrato venezuelano più giovane, costretto ad accettare il ruolo di badante per necessità economica. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

