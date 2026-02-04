Il sorriso del guerriero il giornalista Matteo Gracis incontra il pubblico a Carpi e presenta il suo nuovo libro

Matteo Gracis ha incontrato il pubblico a Carpi per presentare il suo nuovo libro,

Dalla notte dei tempi a un titanico avamposto interstellare, il destino di Kaelis è un viaggio infinito e sorprendente. Un’anima antica che rinasce attraverso epoche e corpi, testimone silente e guerriero indomito, la sua storia si intreccia con quella di maestri e di ribelli, di filosofi e di scienziati, legata a una sola, cruciale lezione: l’esistenza è composta da due strade che l’uomo non ha mai osato unire, la lotta e la gioia. In Islanda è un naufrago che insegna la compassione in un mondo di durezza. In Cina cammina al fianco di Confucio, imparando il coraggio di disubbidire in silenzio, rivoluzionando i dogmi con la gentilezza.🔗 Leggi su Modenatoday.it

Approfondimenti su Matteo Gracis

Il 9 gennaio alle 18, il Teatro Toniolo ospita il primo appuntamento dell’anno degli “Incontri con gli artisti”.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Matteo Gracis

Argomenti discussi: Cesena, Matteo Gracis presenta il suo nuovo libro all’ex Macello; Matteo Gracis presenta il suo nuovo libro a Carpi; Volley, Serie A3 | Il Cus Cagliari ritrova il sorriso contro Mantova; Giani non ce l’ha fatta: ciao guerriero.

Il Sorriso del Guerriero, a Vercelli in mostra 28 volti di pazienti cardiopatici congenitiFino al 27 ottobre l’ospedale di Vercelli sarò animato da 28 fotografie di volti, 28 storie di bambini e adulti cardiopatici congeniti. L’iniziativa promossa dall’Associazione Piccoli Cuori Vercelli O ... quotidianosanita.it

Uno sguardo che va controcorrente. “Mi sento alieno” di Matteo Gracis è un documentario per chi non si riconosce nelle narrazioni dominanti e sente il bisogno di osservare la realtà da un punto di vista diverso, libero e non allineato. Attraverso testimonia - facebook.com facebook