Matelica È una vittoria molto importante

Giuseppe Santoni ha portato il Matelica a ottenere otto punti in quattro partite, contribuendo a uscire dalla crisi dopo un inizio di ritorno difficile. Con due vittorie e due pareggi, l’allenatore ha cambiato marcia alla squadra, che ora mostra segnali di risalita. Un risultato che fa ben sperare i tifosi, che sperano in continuità.

Otto punti in quattro gare, grazie a due vittorie e due pareggi. Questi i numeri della gestione tecnica di Giuseppe Santoni che sta tirando fuori il Matelica dalle "sabbie mobili" in cui era precipitata tra la fine dell’andata e l’inizio del girone di ritorno. "Volevamo questo successo con tutte le nostre forze – ha detto l’allenatore dopo il 2-1 rifilato al Fabriano Cerreto – e alla fine ci siamo riusciti, peraltro con due gol segnati dalle punte Touray e Tittarelli: sono molto contento per loro, ma sono molto felice per tutti i ragazzi perché ci hanno messo l’anima. Questa vittoria è molto importante, anche se per il momento non possiamo considerarla decisiva". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

